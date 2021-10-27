Голикова рассказала о доле россиян, привитых от ковида первым компонентом вакцины
Она напомнила, что осенью страна должна была достигнуть коллективного иммунитета к инфекции в размере 80% взрослого населения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото © Совет Федерации
Первой дозой вакцины от коронавируса в России привились в среднем 67,8% граждан от целевого показателя, который составляет 80% от всего взрослого населения страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по массовой вакцинации.
"На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%", — уточнила она.
Вице-премьер напомнила, что осенью 2021 года Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в размере 80% взрослого населения.
Ситуация с ковидом при этом в России остаётся сложной: на прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. Сегодня, 27 октября, был отмечен очередной максимум летальных исходов. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию понятной, так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
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