Голикова рассказала о доле россиян, привитых от ковида первым компонентом вакцины

Первой дозой вакцины от коронавируса в России привились в среднем 67,8% граждан от целевого показателя, который составляет 80% от всего взрослого населения страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по массовой вакцинации.

Ситуация с ковидом при этом в России остаётся сложной: на прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. Сегодня, 27 октября, был отмечен очередной максимум летальных исходов. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию понятной, так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.