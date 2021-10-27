Депутат призвала лишать россиян зарплаты за прогулки в нерабочие дни
Народный избранник считает, что "нарушителей" нужно отлавливать на улице и спрашивать, куда они идут.
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Член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова призывает жёстче наказывать людей, которые будут без необходимости покидать дома во время "антиковидных каникул". Например, с помощью штрафов и лишения зарплат.
"Я спрашивала бы, куда вы идёте. Если за лекарствами в аптеку, за медицинской помощью или за хлебом, то поход должен быть разовым. С соблюдением всех санитарных правил. Я бы наказывала за нарушения. Например, если дни оплачиваются работодателями, то оставляла бы нарушителей без оплаты", — сказала Фролова Ura.ru.
Она также предложила повсеместно ввести систему QR-кодов, так как, по её мнению, никакие более мягкие меры, никакая разъяснительная работа по вакцинопрофилактике и нерабочим дням не могут повлиять на россиян. Что и демонстрирует нынешняя ситуация, когда, вместо того чтобы изолироваться и несколько дней посидеть дома, граждане берут путёвки и летят за рубеж отдыхать.
Ситуация с ковидом в России остаётся сложной: на прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. Сегодня, 27 октября, был отмечен очередной максимум летальных исходов. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию понятной, так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
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