Депутат призвала лишать россиян зарплаты за прогулки в нерабочие дни

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова призывает жёстче наказывать людей, которые будут без необходимости покидать дома во время "антиковидных каникул". Например, с помощью штрафов и лишения зарплат.

"Я спрашивала бы, куда вы идёте. Если за лекарствами в аптеку, за медицинской помощью или за хлебом, то поход должен быть разовым. С соблюдением всех санитарных правил. Я бы наказывала за нарушения. Например, если дни оплачиваются работодателями, то оставляла бы нарушителей без оплаты", — сказала Фролова Ura.ru.