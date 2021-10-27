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Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 17:18

Google грозит в России штраф на сумму 10% от годового оборота

Фото © Pexels

Фото © Pexels

С начала 2021 года на владельца YouTube оформили 16 административных протоколов.

Роскомнадзор составил новый протокол в отношении компании Google за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещённым материалам. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

"Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что видеохостинг YouTube, принадлежащий компании, уже не первый раз отказывается выполнять требования по удалению запрещённого в стране контента. Теперь же штраф в отношении Google может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота.

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Уточняется, что на данный момент с видеоплатформы до сих пор не удалено "свыше 2,4 тысячи опасных для граждан России противоправных материалов".

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Ранее стало известно, что Роскомнадзор собирался взыскать оборотные штрафы с Google. Замглавы ведомства Вадим Субботин предупредил, что речь идёт о санкциях в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. Однако окончательное решение по точной сумме примет суд.

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Ирина Мусина
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