Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны РФ

Российские ракетоносцы выполнили плановый восьмичасовой полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами", — уточнили в военном ведомстве.

Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота.