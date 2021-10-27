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Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31.

27 октября, 17:14

Кадр из видео © Telegram / zvezdanews

Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны РФ

Российские ракетоносцы выполнили плановый восьмичасовой полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами", уточнили в военном ведомстве.

Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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