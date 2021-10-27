Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31.
Кадр из видео © Telegram / zvezdanews
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны РФ
Российские ракетоносцы выполнили плановый восьмичасовой полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами", — уточнили в военном ведомстве.
Полёт совершался в сопровождении экипажей сверхзвуковых истребителей МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота.
Ранее два российских Су-30 сопроводили четыре самолёта ВВС США над Чёрным морем. У госграницы было замечено два американских бомбардировщика В-1В и два самолёта-заправщика KC-135.
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