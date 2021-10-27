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Прокуратура может выдвинуть обвинения против Алека Болдуина из-за убийства оператора

При этом следствие также рассматривает роль в инциденте со стрельбой ещё двух человек, находившихся на площадке.

27 октября, 17:02
<p>Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © <a href="http://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Santa Fe New Mexican</a></p>

Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican

Прокуратура может выдвинуть обвинения против актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма "Ржавчина". По словам прокурора округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, пока следствие не исключает вину ни одного из попавших под подозрение.

"Мы не исключаем никого", — ответила она на вопрос журналистов.

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Напомним, трагедия произошла во время съёмок одной из сцен, в которой по сценарию Алек Болдуин должен был стрелять. Актёр сделал выстрел, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Халина Хатчинс — погибла.

Как сообщал Лайф, помимо Болдуина в деле проходят ещё два человека — эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съёмочной площадке, а также ассистент режиссёра Дэйва Голлса, передавший актёру оружие. Причём, как выяснилось, первая признавалась в неготовности к такой работе, говоря о том, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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