Прокуратура может выдвинуть обвинения против Алека Болдуина из-за убийства оператора

Прокуратура может выдвинуть обвинения против актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма "Ржавчина". По словам прокурора округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, пока следствие не исключает вину ни одного из попавших под подозрение.