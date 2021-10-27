Глава ДНР заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка

"Связь с населённым пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР. Там и дети, и старики. Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населённом пункте уже оборудованы позиции, на въезде уже оборудован блокпост, другие укрепления", — сказал он в выступлении, фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.