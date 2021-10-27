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Глава ДНР заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка

Также, по его словам, Киев с помощью беспилотников второй день пытается взорвать нефтебазу в Донецке.

27 октября, 16:55
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Вооружённые силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, которое находится на линии разграничения в Донбассе. Для возвращения населённому пункту статус-кво к операции подключились международные структуры, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Связь с населённым пунктом у нас периодическая, потому что она глушится украинскими подразделениями. У нас есть полный список людей, которые там проживают, потому что они были на обеспечении ДНР. Там и дети, и старики. Освободить мирным способом сейчас крайне проблематично, в самом населённом пункте уже оборудованы позиции, на въезде уже оборудован блокпост, другие укрепления", — сказал он в выступлении, фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

По словам Пушилина, военные ДНР сейчас не имеют возможности работать в направлении населённого пункта, так как могут пострадать жители Старомарьевки. Он также рассказал, что Киев с помощью беспилотников второй день пытается взорвать нефтебазу в Донецке и постоянно совершает провокации, чтобы развязать в регионе войну, но обвинить в этом ДНР и ЛНР.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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