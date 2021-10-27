"Газпром" назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища

"Газпром" планирует достичь целевых объёмов закачки газа в подземные хранилища России уже к 1 ноября, а полностью закончить процедуру заполнения к 8 ноября. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

"Мы планируем закончить закачку газа в российские подземные хранилища до 1 ноября, целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров газа", — проинформировал он.

Миллер отметил, что в этом году закачка проходит в жёстком режиме из-за холодной предыдущей зимы и весны. При этом "Газпром" намерен продолжить закачку в период нерабочих дней, что позволит повысить надёжность газоснабжения потребителей в зимний период.

Ранее Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены российские ПХГ.