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"Газпром" назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища

Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров. После этого компания по распоряжению президента переключится на свои европейские хранилища.

27 октября, 16:52
<p>Фото © ТАСС / Алексей Белкин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

"Газпром" планирует достичь целевых объёмов закачки газа в подземные хранилища России уже к 1 ноября, а полностью закончить процедуру заполнения к 8 ноября. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

"Мы планируем закончить закачку газа в российские подземные хранилища до 1 ноября, целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров газа", проинформировал он.

Миллер отметил, что в этом году закачка проходит в жёстком режиме из-за холодной предыдущей зимы и весны. При этом "Газпром" намерен продолжить закачку в период нерабочих дней, что позволит повысить надёжность газоснабжения потребителей в зимний период.

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Ранее Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены российские ПХГ.

К слову, на днях "Газпром" заявлял о создании рекордных резервов газа в подземных хранилищах России. В компании отметили, что наличие достаточных запасов и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из главных факторов успешного прохождения сезона пикового спроса. А вот подземные хранилища газа в странах Евросоюза, по оценкам компании, заполнены на 71% от объёма голубого топлива, поднятого из них в прошлом сезоне.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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