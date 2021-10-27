Цена газа в Европе упала до $960 после объявления о планах "Газпрома" на совещании у Путина
Ранее сегодня стоимость голубого топлива составляла $1048 за тысячу кубометров.
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Газ в Европе подешевел и теперь стоит примерно $960 за тысячу кубометров после того, как президент Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные о ноябрьских ценах фьючерса на TTF на бирже ICE Futures.
Стоимость газа стала падать и вначале снизилась до €84,6 за МВт·ч, или $1015 за тысячу кубометров после объявления председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Он сообщил, что после завершения закачки газа в подземные хранилища России концерн займётся наполнением европейских. До его слов цена на голубое топливо составляла $1048.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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