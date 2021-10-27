Цена газа в Европе упала до $960 после объявления о планах "Газпрома" на совещании у Путина

Газ в Европе подешевел и теперь стоит примерно $960 за тысячу кубометров после того, как президент Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища. Об этом свидетельствуют данные о ноябрьских ценах фьючерса на TTF на бирже ICE Futures.