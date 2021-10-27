Путин заявил о крайне нестабильной ситуации на мировом рынке энергоносителей

Ситуация на мировом рынке энергоносителей в данный момент крайне нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на открытии совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей", — констатировал российский лидер.