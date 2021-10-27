Путин заявил о крайне нестабильной ситуации на мировом рынке энергоносителей
По его мнению, напряжённость в этой сфере отрицательно сказывается на смежных отраслях.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Ситуация на мировом рынке энергоносителей в данный момент крайне нестабильна, заявил президент России Владимир Путин на открытии совещания по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.
"Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей", — констатировал российский лидер.
По его мнению, напряжённость на европейских энергетических рынках несёт определённые риски и для России, особенно учитывая тесное взаимодействие государств. А ситуация на газовом рынке отрицательно сказывается на смежных отраслях.
Ранее Лайф писал, что рост цен на газ начался в августе, а уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. После новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900, а после обвалилась на $600. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
Комментариев: 0