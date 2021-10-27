Путин указал на низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы
Он также отметил, что стоимость краткосрочных контрактов всё ещё превышает тысячу долларов за тысячу кубометров энергоносителя.
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Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что запасы газа в подземных хранилищах Европы значительно ниже среднего показателя за последние пять лет.
"Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", — сказал он, выступая на заседании по вопросам ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.
Глава государства также отметил и ситуацию на европейском рынке природного газа, заметив, что цены на голубое топливо по краткосрочным контрактам по-прежнему превышают тысячу долларов за тысячу кубометров.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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