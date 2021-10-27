Путин указал на низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что запасы газа в подземных хранилищах Европы значительно ниже среднего показателя за последние пять лет.

"Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", — сказал он, выступая на заседании по вопросам ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.