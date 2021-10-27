В Госдуме посчитали нарушением закона отчисление студентов школы "Останкино"
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Депутат направил по данному факту запросы в Генпрокуратуру, Рособрнадзор и Департамент образования.
Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев прокомментировал скандал с отчислением студентов школы телевидения "Останкино" за лайки в соцсетях. Депутат отметил, что своими действиями администрация учреждения нарушает федеральный закон "Об образовании".
"По Конституции РФ, да и в пункте 2.3 договора со школой указано, что обучающийся имеет право на свободное выражение собственных убеждений. Досрочное прекращение в соответствии с ФЗ "Об образовании" возможно только в трёх случаях, и этот случай сюда не подходит", — написал он в своём телеграм-канале "Одобрено".
Метелев также опубликовал депутатские запросы с требованием провести проверку, которые он направил в Генпрокуратуру, Рособрнадзор и Департамент образования, выдавший образовательному учреждению лицензию.
Напомним, нескольких студентов из школы кино и телевидения "Останкино" отчислили после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый комментарий в "Инстаграме", позже её поддержали другие студенты. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети. Один из преподавателей школы "Останкино" назвал тупыми отчисленных за лайки студентов, а позднее руководство школы пообещало вернуть деньги за обучение студентке, запостившей в "Инстаграме" обращение к администрации.