В Госдуме посчитали нарушением закона отчисление студентов школы "Останкино"

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев прокомментировал скандал с отчислением студентов школы телевидения "Останкино" за лайки в соцсетях. Депутат отметил, что своими действиями администрация учреждения нарушает федеральный закон "Об образовании".

"По Конституции РФ, да и в пункте 2.3 договора со школой указано, что обучающийся имеет право на свободное выражение собственных убеждений. Досрочное прекращение в соответствии с ФЗ "Об образовании" возможно только в трёх случаях, и этот случай сюда не подходит", — написал он в своём телеграм-канале "Одобрено".