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Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 19:09
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В Госдуме посчитали нарушением закона отчисление студентов школы "Останкино"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Депутат направил по данному факту запросы в Генпрокуратуру, Рособрнадзор и Департамент образования.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев прокомментировал скандал с отчислением студентов школы телевидения "Останкино" за лайки в соцсетях. Депутат отметил, что своими действиями администрация учреждения нарушает федеральный закон "Об образовании".

"По Конституции РФ, да и в пункте 2.3 договора со школой указано, что обучающийся имеет право на свободное выражение собственных убеждений. Досрочное прекращение в соответствии с ФЗ "Об образовании" возможно только в трёх случаях, и этот случай сюда не подходит", — написал он в своём телеграм-канале "Одобрено".

Метелев также опубликовал депутатские запросы с требованием провести проверку, которые он направил в Генпрокуратуру, Рособрнадзор и Департамент образования, выдавший образовательному учреждению лицензию.

Вассерман счёл ударом по репутации школы "Останкино" отчисление студентов за лайки
Вассерман счёл ударом по репутации школы "Останкино" отчисление студентов за лайки

Напомним, нескольких студентов из школы кино и телевидения "Останкино" отчислили после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый комментарий в "Инстаграме", позже её поддержали другие студенты. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети. Один из преподавателей школы "Останкино" назвал тупыми отчисленных за лайки студентов, а позднее руководство школы пообещало вернуть деньги за обучение студентке, запостившей в "Инстаграме" обращение к администрации.

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Ирина Мусина
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