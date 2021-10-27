Гоген Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги

В распоряжении Лайфа появилось видео со свадьбы. Гоген приехал раньше к зданию загса, спустя некоторое время в розовом платье и белой меховой накидке появилась невеста. Молодожёны принимали поздравления, позировали перед камерами. Гоген поблагодарил всех гостей за то, что они пришли на торжество. Празднование прошло скромно в небольшом кругу друзей и близких. Новобрачная рассказала, что у неё двое детей от прошлого брака.