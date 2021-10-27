Гоген Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги
Празднование прошло скромно в небольшом кругу друзей и близких.
Кадр из видео © LIFE
Гоген Солнцев женился на дочке своей пожилой экс-супруги. Видео © LIFE
Популярный шоумен 40-летний Гоген Солнцев снова женился. Новой избранницей оказалась дочь его предыдущей жены, пенсионерки Екатерины Терешкович.
Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео со свадьбы. Гоген приехал раньше к зданию загса, спустя некоторое время в розовом платье и белой меховой накидке появилась невеста. Молодожёны принимали поздравления, позировали перед камерами. Гоген поблагодарил всех гостей за то, что они пришли на торжество. Празднование прошло скромно в небольшом кругу друзей и близких. Новобрачная рассказала, что у неё двое детей от прошлого брака.
"Станет отцом": Гоген Солнцев решил жениться через неделю после развода, сменив пенсионерку на молодую возлюбленную
Ранее Лайф писал о том, что бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала из-под венца в день свадьбы с бизнесменом. Жених, его дочь и подруга невесты в шоке от такого решения и не понимают, что послужило причиной. Сама Копенкина признаёт, что "поступила по-свински".
Комментариев: 0