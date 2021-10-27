Омский депутат обозвал коллегу "заикастой обезьяной"

Депутат от КПРФ Иван Ивченко "отличился" на заседании Омского городского совета. Он прилюдно обозвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной", а само мероприятие сравнил с клоунадой.

Началось всё с того, что Жуков стал критиковать идеи депутатов от фракции КПРФ. А потом и вовсе предложил лишить одного из коммунистов — Ивана Федина — слова на три месяца за то, что тот долго излагает свои мысли и "вносит дестабилизацию" в работу, затягивая заседание. Тогда Ивченко не выдержал и решил вступиться за коллегу.

"Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета. — Прим. Лайфа)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", — сказал Ивченко.

В итоге всё уладил спикер горсовета Корбут, напомнив, что есть комиссия по этике и Жуков может туда обратиться с соответствующим заявлением, которое будет рассмотрено. В связи с этим он попросил депутатов "не устраивать диспуты".