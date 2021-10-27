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Омский депутат обозвал коллегу "заикастой обезьяной"

Всех в итоге урезонил спикер горсовета, напомнив о существовании комиссии по этике.

27 октября, 15:53
<p>Депутат Иван Ивченко. Фото © Официальный <a href="https://www.omskgorsovet.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Омского городского совета</p>

Депутат Иван Ивченко. Фото © Официальный сайт Омского городского совета

Депутат от КПРФ Иван Ивченко "отличился" на заседании Омского городского совета. Он прилюдно обозвал представителя от "Коммунистов России" Владимира Жукова "заикастой обезьяной", а само мероприятие сравнил с клоунадой.

Началось всё с того, что Жуков стал критиковать идеи депутатов от фракции КПРФ. А потом и вовсе предложил лишить одного из коммунистов — Ивана Федина — слова на три месяца за то, что тот долго излагает свои мысли и "вносит дестабилизацию" в работу, затягивая заседание. Тогда Ивченко не выдержал и решил вступиться за коллегу.

"Что сейчас происходит, Владимир Валентинович (Корбут, спикер горсовета. — Прим. Лайфа)?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк", — сказал Ивченко.

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В итоге всё уладил спикер горсовета Корбут, напомнив, что есть комиссия по этике и Жуков может туда обратиться с соответствующим заявлением, которое будет рассмотрено. В связи с этим он попросил депутатов "не устраивать диспуты".

А ранее Лайф писал, что губернатор оскорбил жителя Курганской области, назвав его прыщом на теле народа. Грубое сообщение глава региона чуть позже удалил, но в Сети остался скриншот.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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