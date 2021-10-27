Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища

Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские подземные хранилища переключиться на Европу. Речь об этом зашла на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.

"Я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии", — обратился глава государства к руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру.

Ранее "Газпром" заявил о создании рекордных резервов газа в подземных хранилищах России. В компании отметили, что наличие достаточных запасов и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из главных факторов успешного прохождения сезона пикового спроса. А вот подземные хранилища газа в странах Евросоюза, по оценкам компании, заполнены на 71% от объёма голубого топлива, поднятого из них в прошлом сезоне.