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Путин: Напряжённая ситуация на энергорынках Европы несёт угрозы и для России

По словам российского лидера, это нельзя отрицать в условиях современной глобальной экономики и с учётом тесных связей с европейскими странами.

27 октября, 16:19

Фото © Kremlin.ru

Напряжённая ситуация на европейских энергорынках несёт определённые риски и для нашей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"В условиях современной глобальной экономики, с учётом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряжённая ситуация на внешних рынках несёт определённые риски и для нашей страны", — отметил он.

Ранее в среду Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены российские ПХГ.

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Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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