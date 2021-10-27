Путин: Напряжённая ситуация на энергорынках Европы несёт угрозы и для России

Напряжённая ситуация на европейских энергорынках несёт определённые риски и для нашей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"В условиях современной глобальной экономики, с учётом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряжённая ситуация на внешних рынках несёт определённые риски и для нашей страны", — отметил он.