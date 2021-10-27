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Путин заверил, что потребители в РФ надолго обеспечены газом по устойчивым ценам

Он также указал на низкий уровень запасов энергоносителя в хранилищах Европы, в связи с чем поручил "Газпрому" увеличить прокачку.

27 октября, 16:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские граждане и предприятия обеспечены газом по стабильной стоимости. Об этом на заседании по вопросам ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала заявил президент России Владимир Путин.

"Главное, конечно, для нас — это то, что отечественные потребители — как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей — полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причём на долгосрочную перспективу", — сказал глава государства.

Путин: Напряжённая ситуация на энергорынках Европы несёт угрозы и для России

Путин: Напряжённая ситуация на энергорынках Европы несёт угрозы и для России

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища, указав на то, что уровень запасов энергоносителя в них значительно ниже средних показателей за последние годы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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