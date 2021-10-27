Путин заверил, что потребители в РФ надолго обеспечены газом по устойчивым ценам
Он также указал на низкий уровень запасов энергоносителя в хранилищах Европы, в связи с чем поручил "Газпрому" увеличить прокачку.
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Российские граждане и предприятия обеспечены газом по стабильной стоимости. Об этом на заседании по вопросам ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала заявил президент России Владимир Путин.
"Главное, конечно, для нас — это то, что отечественные потребители — как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей — полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причём на долгосрочную перспективу", — сказал глава государства.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища, указав на то, что уровень запасов энергоносителя в них значительно ниже средних показателей за последние годы.
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