Путин заверил, что потребители в РФ надолго обеспечены газом по устойчивым ценам

Российские граждане и предприятия обеспечены газом по стабильной стоимости. Об этом на заседании по вопросам ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала заявил президент России Владимир Путин.

"Главное, конечно, для нас — это то, что отечественные потребители — как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей — полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причём на долгосрочную перспективу", — сказал глава государства.