Назначение Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка — это удачное кадровое решение, поскольку она всю сознательную жизнь занимается защитой детства. Такую точку зрения в беседе с Лайфом привела директор Агентства социальной информации, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Я знаю Марию очень давно и всегда относилась к ней с большим уважением. Считаю, что это очень правильный кандидат, правильный выбор, потому что она человек, который в сфере защиты детства находится всю сознательную жизнь. И помимо того, что она реально занимается таким социальным служением и предана своему делу, она реально любит детей, заботится о них и знает о них всё. И в особенности о детях с непростой судьбой, кто остался без обеспечения родителей, или о детях с особенностями в развитии или с инвалидностью", — рассказала она.

Среди проектов, продемонстрировавших профессионализм нового детского омбудсмена, собеседница Лайфа перечислила известный многим "Квартал Луи", общественную организацию по содействию социальной адаптации "Благовест". По словам Тополевой-Солдуновой, такие проекты иногда "вытянуть очень трудно", но Львовой-Беловой это оказалось по плечу.

"В этой сфере у нас нет дефицита профессионалов и общественников. У нас много звёзд, много ярких имён, но она очень компромиссный кандидат. Разные были мнения о том, кого люди хотели видеть омбудсменом, но в отношении Марии почему-то все однозначно говорили, что она человек достойный и правильный", — резюмировала собеседница Лайфа.