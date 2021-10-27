НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На съёмочной площадке вестерна с Алеком Болдуином обнаружили боевые патроны

Обыски провели на ранчо Bonanza Creek Ranch, именно там проходили съёмки роковой сцены.

27 октября, 16:53

После обыска на съёмочной площадке фильма Rust ("Ржавчина") правоохранительные органы Соединённых Штатов нашли несколько боевых патронов. Об этом заявил на пресс-конференции в среду шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Адан Мендоса.

"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", — сказал он.

Однако перед началом съёмок сцены со стрельбой актёра ассистент режиссёра фильма "Ржавчина" заверил Болдуина, что в пистолете, из которого ему предстояло стрелять, нет боевых патронов.

Режиссёр Найшуллер предрёк запрет стрельбы на съёмках в США после убийства украинки Болдуином

Режиссёр Найшуллер предрёк запрет стрельбы на съёмках в США после убийства украинки Болдуином

Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Халина Хатчинс — погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1