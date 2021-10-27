На съёмочной площадке вестерна с Алеком Болдуином обнаружили боевые патроны

После обыска на съёмочной площадке фильма Rust ("Ржавчина") правоохранительные органы Соединённых Штатов нашли несколько боевых патронов. Об этом заявил на пресс-конференции в среду шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Адан Мендоса.

"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", — сказал он.