На съёмочной площадке вестерна с Алеком Болдуином обнаружили боевые патроны
Обыски провели на ранчо Bonanza Creek Ranch, именно там проходили съёмки роковой сцены.
После обыска на съёмочной площадке фильма Rust ("Ржавчина") правоохранительные органы Соединённых Штатов нашли несколько боевых патронов. Об этом заявил на пресс-конференции в среду шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Адан Мендоса.
"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", — сказал он.
Однако перед началом съёмок сцены со стрельбой актёра ассистент режиссёра фильма "Ржавчина" заверил Болдуина, что в пистолете, из которого ему предстояло стрелять, нет боевых патронов.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Халина Хатчинс — погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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