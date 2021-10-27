Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в США выдали первый паспорт с третьим гендером, посчитав это "чудовищными метаморфозами".

"Вот они — люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", — написала Захарова в "Телеграме".