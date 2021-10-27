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"Вот они — люди Х": Захарова резко высказалась о выдаче в США паспорта с третьим гендером

Представитель МИД РФ негодует и считает ситуацию "новой нормальностью" во всём обличии.

27 октября, 16:56
<p>Фото © Russian Foreign Affairs Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Russian Foreign Affairs Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в США выдали первый паспорт с третьим гендером, посчитав это "чудовищными метаморфозами".

"Вот они — люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", — написала Захарова в "Телеграме".

Ранее Лайф писал о том, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. К началу 2022 года в стране будет разработана система, благодаря которой такой документ смогут получить все желающие.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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