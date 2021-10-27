Москалькова — о новом детском омбудсмене: Человек опытный в правозащитной деятельности
Она отметила, что Львова-Белова прошла путь от волонтёра-соцработника до сенатора.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высоко оценила прошлый опыт в сфере правозащиты нового детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и отметила, что он пригодится ей в этой должности.
"Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтёра-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы, до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребёнка. Марией Алексеевной реализовано немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающимся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим", — написала она на своей странице в "Инстаграме".
Москалькова отметила, что всё это будет полезно для развития института уполномоченного по правам ребёнка. Также омбудсмен уверена, что они с новым уполномоченным по правам ребёнка сработаются.
Львова-Белова известна своими благотворительными инициативами, с 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест". В 2014 году она стала учредителем автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи", где продолжает свою деятельность по сей день. С 2019 года Мария Львова-Белова является членом президиума генерального совета партии "Единая Россия", а с 2020-го — членом Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Напомним, что ранее пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова, но в этом году она перешла работать в Государственную думу.
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