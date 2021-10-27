Бывшая Гогена Солнцева ворвалась на свадьбу и устроила драку с его новой женой

Женщина устроила драку с новой женой Гогена. Видео © LIFE

Бывшая супруга актёра, певца и радиоведущего Гогена Солнцева учинила рукопашный бой с его новой женой Екатериной Терешкович, произошло это прямо у них на свадьбе. В распоряжении Лайфа появилось видео с инцидентом на торжестве в честь молодожёнов.

Драку затеяла Лидия Алифиренко на фоне ревности из-за того, что Терешкович якобы беременна.