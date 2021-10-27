Бывшая Гогена Солнцева ворвалась на свадьбу и устроила драку с его новой женой
Потасовка между женщинами могла произойти из-за беременности Екатерины Терешкович.
Женщина устроила драку с новой женой Гогена. Видео © LIFE
Бывшая супруга актёра, певца и радиоведущего Гогена Солнцева учинила рукопашный бой с его новой женой Екатериной Терешкович, произошло это прямо у них на свадьбе. В распоряжении Лайфа появилось видео с инцидентом на торжестве в честь молодожёнов.
Драку затеяла Лидия Алифиренко на фоне ревности из-за того, что Терешкович якобы беременна.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Гоген Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги. Празднование проходило в небольшом кругу друзей и близких скромно и тихо, пока не появилась бывшая пассия актёра.
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