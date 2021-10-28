Гоген Солнцев шокировал общественность очередным поступком: 40-летний шоумен женился на дочери своей бывшей супруги Екатерины Терешкович Полине. И такое событие не могло обойтись без скандала. На торжество пришла подруга 66-летней пенсионерки Лидия Алифиренко и устроила драку. А в конце праздника Солнцева и вовсе вывели из зала в наручниках под крики невесты "Это мой жених!" и его собственные.

Это моя свадьба! Вы что делаете? Уберите руки Гоген Солнцев

Гогена Солнцева уводят в наручниках со свадьбы. Видео © LIFE

Оказалось, кто-то из гостей вызвал полицию, которая задержала Гогена и организатора мероприятия Диану Бичарову, пишет Starhit. Невеста же осталась пребывать в смятении.

Мы сами ничего не поняли. Моего мужа и Диану куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар Полина, жена Гогена Солнцева

Скандал с подругой Екатерины Терешкович на свадьбе. Видео © LIFE

Также Полина рассказала, что пришедшая на свадьбу подруга её матери не просто набросилась на неё, но и плеснула в лицо неизвестной жидкостью, которую от испуга даже приняли за кислоту. Однако всё обошлось.

Скриншот © LIFE, YouTube / Юлия Нестерова

Гоген и его новая возлюбленная долго скрывали свои отношения, ведь до недавнего времени она приходилась ему падчерицей, которую он называл "любимой дочуркой". А когда об их свадьбе стало известно, Екатерина Терешкович, по словам подруги, попала в больницу с сердечным приступом.