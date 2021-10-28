Теперь точно нужен адвока-а-ат: Гогена Солнцева увели в наручниках с собственной свадьбы
В разгар праздника вспыхнул скандал, когда туда пришла подруга бывшей жены шоумена и устроила потасовку.
Гоген Солнцев шокировал общественность очередным поступком: 40-летний шоумен женился на дочери своей бывшей супруги Екатерины Терешкович Полине. И такое событие не могло обойтись без скандала. На торжество пришла подруга 66-летней пенсионерки Лидия Алифиренко и устроила драку. А в конце праздника Солнцева и вовсе вывели из зала в наручниках под крики невесты "Это мой жених!" и его собственные.
Это моя свадьба! Вы что делаете? Уберите руки
Гогена Солнцева уводят в наручниках со свадьбы. Видео © LIFE
Оказалось, кто-то из гостей вызвал полицию, которая задержала Гогена и организатора мероприятия Диану Бичарову, пишет Starhit. Невеста же осталась пребывать в смятении.
Мы сами ничего не поняли. Моего мужа и Диану куда-то увезли в наручниках. Сейчас будем думать, как их вызволять. Это какой-то кошмар
Скандал с подругой Екатерины Терешкович на свадьбе. Видео © LIFE
Также Полина рассказала, что пришедшая на свадьбу подруга её матери не просто набросилась на неё, но и плеснула в лицо неизвестной жидкостью, которую от испуга даже приняли за кислоту. Однако всё обошлось.
Гоген и его новая возлюбленная долго скрывали свои отношения, ведь до недавнего времени она приходилась ему падчерицей, которую он называл "любимой дочуркой". А когда об их свадьбе стало известно, Екатерина Терешкович, по словам подруги, попала в больницу с сердечным приступом.
Скандальный шоумен и экс-участник "Дома-2" превратился в мем ещё в 2011 году. Гоген пришёл на программу "Пусть говорят", где в адрес одного из гостей выкрикнул свою знаменитую фразу: "Товарищ адвокат! Адвока-а-ат!". После чего его разъярённое лицо с выпученными глазами растиражировали многие паблики.
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