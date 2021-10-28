Российские звёзды рассказали, на каких мультфильмах выросли, и вспомнили любимые песни из них

"Вопрос, какой был мультфильм самым любимым в моём детстве, очень сложный. Было много-много любимых мультфильмов. Я больше любил рисованные мультфильмы, почему — не скажу. Видимо, что-то кукольное и пластилиновое меньше радовало детский глаз. "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты". Если брать мой более ранний возраст, то "Винни-Пух" и "38 попугаев". Кстати, последний как раз из кукольных мультфильмов. Всё-таки некоторые из них я тоже любил. Что касается песен, то у меня даже была пластинка с песнями из "Бременских музыкантов". Музыкальные композиции из "Ну, погоди!" поются до сих пор. Чуть позже появился мультфильм "Летучий корабль", там тоже замечательные песни. А в детстве — "Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку", сборник "Карусель" не прошёл мимо. Я очень любил мультфильмы, которые были сделаны по русским народным сказкам, или по сказкам А.С. Пушкина, или по другим произведениям и книжкам — например, "Малыш и Карлсон", а также серия мультфильмов про муми-троллей. То есть то, что я читал, я мог ещё и увидеть по телевизору. Или я посмотрел мультфильм и хотел потом прочитать книгу. Такое двойное воздействие на детское сознание, за что большое спасибо "Союзмультфильму".