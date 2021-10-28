Российские звёзды рассказали, на каких мультфильмах выросли, и вспомнили любимые песни из них
В частности, Максим Леонидов отметил, что эти мультики актуальны и сегодня, потому что они наполнены позитивом и добротой, тем, чего так не хватает нам в жизни.
Кадр мультсериала "Ну, погоди!" © "Кинопоиск"
Стриминговый сервис Сбербанка "Сберзвук" в честь Международного дня анимации узнал у звёзд разных возрастов, на каких мультфильмах они выросли и какая музыка оттуда им нравится больше всего. Аудиоцитаты участников проекта и треки, которые они выбрали, можно послушать в специальном плейлисте.
Кирилл Трифонов из группы "Хлеб" рассказал, что фаворитом его детства был мультфильм "Ну, погоди!".
"Всегда было весело смотреть, как Волк гоняется за Зайцем, а Заяц убегает. Это что-то вроде "Тома и Джерри", но в советской стилистике. А вообще, я почти всё смотрел: "Чебурашка", "Ёжик в тумане" и другие. Самая популярная песня, которая отложилась у меня в памяти, — "Ничего на свете лучше нету". Возможно, это связано с тем, что она поётся на многих футбольных матчах. Мы с моим сыном Васей смотрели "Простоквашино", "Винни-Пуха" и "Малыша и Карлсона". Последний он смотрел по несколько раз в день и слушал аудиокнигу".
Кирилл Трифонов
Музыкант и певец ITON — поклонник анимационного фильма "Бременские музыканты".
"Мой любимый мультфильм из детства — "Бременские музыканты". Мне нравилось музыкальное сопровождение, и многие песни я люблю до сих пор: "Луч солнца золотого" и "А ну-ка все вместе".
ITON
Рэпер VERBEE признался, что в детстве ассоциировал себя с Дядей Фёдором из "Простоквашино".
"Простоквашино" — мой любимый мультфильм. Потому что уже есть новогодние ощущения, и этот мультфильм ассоциируется у меня с этим временем. Я тысячу раз пересматривал. Я жил тоже в деревне, и вокруг было много животных, такая сельская атмосфера, поэтому "Простоквашино" больше всего запомнился. А любимая моя песня — из мультика про Льва и Черепаху. "Я на солнышке лежу-у, я на солнышко гляжу-у…" Самая классная песня!"
VERBEE
Певица Асия рассказала, что выбирала песни из любимых мультфильмов для исполнения в музыкальном классе по вокалу.
"Сложно назвать какой-то один мультфильм, потому что в принципе я росла на анимации "Союзмультфильма". Я любила и "Ну, погоди!", и "Трое из Простоквашино", и "Котенок по имени Гав". И если я по телевизору сейчас вижу какой-то из них, такие тёплые воспоминания накатывают и сразу настроение поднимается. Темы, которые в них поднимаются, вечные и глобальные, они близки каждому — неважно, в каком году ты смотришь этот мультфильм. И ещё там музыка прекрасная и персонажи, и диалоги, которые можно разбирать на цитаты. Я с четырёх лет занималась вокалом, поэтому все песни из мультиков "Союзмультфильма" автоматически перекочевали в мой музыкальный класс. Это песни, на которых я росла, — начиная от "Антошки" до песенки Мамонтёнка и "Кабы не было зимы". Это музыка моего детства".
Асия
Музыкант, поэт, композитор и певец Сергей Галанин отметил, что больше всего ему нравилась рисованная анимация и мультфильмы по мотивам любимых книг.
"Вопрос, какой был мультфильм самым любимым в моём детстве, очень сложный. Было много-много любимых мультфильмов. Я больше любил рисованные мультфильмы, почему — не скажу. Видимо, что-то кукольное и пластилиновое меньше радовало детский глаз. "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты". Если брать мой более ранний возраст, то "Винни-Пух" и "38 попугаев". Кстати, последний как раз из кукольных мультфильмов. Всё-таки некоторые из них я тоже любил. Что касается песен, то у меня даже была пластинка с песнями из "Бременских музыкантов". Музыкальные композиции из "Ну, погоди!" поются до сих пор. Чуть позже появился мультфильм "Летучий корабль", там тоже замечательные песни. А в детстве — "Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку", сборник "Карусель" не прошёл мимо. Я очень любил мультфильмы, которые были сделаны по русским народным сказкам, или по сказкам А.С. Пушкина, или по другим произведениям и книжкам — например, "Малыш и Карлсон", а также серия мультфильмов про муми-троллей. То есть то, что я читал, я мог ещё и увидеть по телевизору. Или я посмотрел мультфильм и хотел потом прочитать книгу. Такое двойное воздействие на детское сознание, за что большое спасибо "Союзмультфильму".
Сергей Галанин
Участника группы "Ундервуд" Максима Кучеренко в детстве больше всего интриговал мультфильм "Маугли".
"В моём детстве был виниловый проигрыватель "Арфа". И я слушал музыку из мультфильмов раньше, чем их видел. Телевизор стоил дороже, телевидение цветное появилось у нас позже, поэтому музыка шагала впереди мультфильмов. Но мультипликационный фильм "Маугли", музыку к которому написала Софья Губайдулина, является для меня самым мистическим ранним впечатлением. Благодаря картинке и самой истории я так полюбил этот мультфильм, что я часто просил папу рассказать мне про Маугли. Он вёл меня в детский сад и рассказывал истории про Маугли, которые выдумывал на ходу".
Максим Кучеренко
Ещё один участник группы "Ундервуд" Владимир Ткаченко рассказал о любимой песне из анимационного фильма "Бобик в гостях у Барбоса".
"Я очень традиционен в выборе любимых мультфильмов. Я с нежностью вспоминаю "Бременских музыкантов". Как и все жители нашей страны, я знаю всю музыку оттуда и восхищаюсь гением Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, которые создали этот потрясающий мюзикл. И прекрасный мультик под названием "Бобик в гостях у Барбоса" — песня "Человек собаке друг" совершенно восхитительна по своему философскому наполнению и трогательной романтике, которая отражает во многом отношения людей и животных, в частности людей и собак, это здорово".
Владимир Ткаченко
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Музыканта, певца, актёра и телеведущего Максима Леонидова в детстве больше всего трогала песенка из Винни-Пуха в исполнении Евгения Леонова.
"В детстве я смотрел большое количество мультиков — от "Ну, погоди!" и "Винни-Пуха", заканчивая "Карлсоном, который живёт на крыше" и "Карлсон вернулся". Это совершенно невероятные произведения искусства. Конечно, я помню оттуда песни. Кто же не помнит исполнения Леонова из "Винни-Пуха": "В голове моей опилки, да-да-да…" Эти мультики актуальные и сегодня, потому что они наполнены позитивом и добротой, тем, чего так не хватает нам в жизни. И дети мои их очень любят".
Максим Леонидов
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