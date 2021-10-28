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Российские звёзды рассказали, на каких мультфильмах выросли, и вспомнили любимые песни из них

В частности, Максим Леонидов отметил, что эти мультики актуальны и сегодня, потому что они наполнены позитивом и добротой, тем, чего так не хватает нам в жизни.

28 октября, 05:37
<p>Кадр мультсериала "Ну, погоди!" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/46483/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр мультсериала "Ну, погоди!" © "Кинопоиск"

Стриминговый сервис Сбербанка "Сберзвук" в честь Международного дня анимации узнал у звёзд разных возрастов, на каких мультфильмах они выросли и какая музыка оттуда им нравится больше всего. Аудиоцитаты участников проекта и треки, которые они выбрали, можно послушать в специальном плейлисте.