Учредители благотворительных фондов попросили Путина изменить закон об иноагентах
Письмо к главе государства подписало более 40 человек, в том числе Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и Тимур Бекмамбетов.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Благотворительные фонды обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на них. Под письмом подписалось более 40 человек, включая учредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, худрука МХТ имени Чехова и учредителя благотворительного фонда Константина Хабенского, соучредителя "Подсолнуха" Тимура Бекмамбетова, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт и других.
Представители благотворительных фондов отмечают в письме, что их деятельность не может считаться политической.
"Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке", — приводит выдержку из письма портал "Такие дела".
По словам авторов, в законе об иноагентах уже есть исключения. К примеру, он не распространяется на госкорпорации, религиозные организации, торгово-промышленные палаты, государственные, муниципальные учреждения и международные фонды. Руководители благотворительных фондов предлагают добавить и свои учреждения в этот список.
Напомним, на прошлой неделе на пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин пообещал проанализировать закон об иноагентах. Глава государства рассказал, что его знакомые, занимающиеся благотворительностью, говорили ему, что их подводят к закону об иноагентах. Путин подчеркнул, что закон надо совершенствовать, и заверил, что этим займутся.
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