Учредители благотворительных фондов попросили Путина изменить закон об иноагентах

Благотворительные фонды обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на них. Под письмом подписалось более 40 человек, включая учредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову, худрука МХТ имени Чехова и учредителя благотворительного фонда Константина Хабенского, соучредителя "Подсолнуха" Тимура Бекмамбетова, попечителя фонда "Дети-бабочки" Ксению Раппопорт и других.

Представители благотворительных фондов отмечают в письме, что их деятельность не может считаться политической.

"Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке", — приводит выдержку из письма портал "Такие дела".

По словам авторов, в законе об иноагентах уже есть исключения. К примеру, он не распространяется на госкорпорации, религиозные организации, торгово-промышленные палаты, государственные, муниципальные учреждения и международные фонды. Руководители благотворительных фондов предлагают добавить и свои учреждения в этот список.