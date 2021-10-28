Instagram разрешит добавлять гиперссылки в сторис всем пользователям

Социальная сеть Instagram распространила на всех пользователей функцию добавления гиперссылок в сторис, которые удаляются через 24 часа. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Как уточняется, ранее отмечать гиперссылки в сторис могли только пользователи с верифицированными учётными записями или с учётными записями с определённым количеством подписчиков.

"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении.