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Instagram разрешит добавлять гиперссылки в сторис всем пользователям

Ранее это делать могли только юзеры с верифицированными учётными записями или имеющие определённое число подписчиков.

28 октября, 05:03

Фото © Pixabay

Социальная сеть Instagram распространила на всех пользователей функцию добавления гиперссылок в сторис, которые удаляются через 24 часа. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Как уточняется, ранее отмечать гиперссылки в сторис могли только пользователи с верифицированными учётными записями или с учётными записями с определённым количеством подписчиков.

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"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении.

Ранее Instagram представил долгожданную функцию для пользователей компьютеров.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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