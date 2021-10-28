Счётная палата оценила расходы регионов России на борьбу с пандемией ковида

Мероприятия по преодолению последствий пандемии ковида в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом, в зависимости от субъекта, такие расходы в расчёте на одного человека существенно различались. Наибольший их объём зафиксирован в Чукотском, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, указано в материалах Счётной палаты.

"Общий объём дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1093,6 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Основными направлениями использования бюджетных денег были здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка малого и среднего бизнеса. Учитывая, что сумма расходов на реализацию мер не ограничена, их перечень не конкретизирован, сложилась ситуация, когда соответствующие показатели в расчёте на одного человека по регионам значительно отличались, уточнили в Счётной палате.

Так, наибольший объём затрат в расчёте на одного человека зафиксирован в Чукотском автономном округе — 32,1 тысячи рублей, ЯНАО — 29 тысяч рублей, Москве — 27,1 тысячи рублей, Камчатском крае — 14,5 тысячи рублей, Магаданской области — 13,3 тысячи рублей, Московской области — 12,4 тысячи рублей, Якутии — 11,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 10,8 тысячи рублей, Республике Алтай — 10,5 тысячи рублей, а также в Мурманской области — 10,4 тысячи рублей.

При этом наименьший объём расходов наблюдался в Ярославской и Тамбовской области — 2,9 тысячи рублей на человека, а также в Орловской, Липецкой, Брянской области и Краснодарском крае — 2,6 тысячи рублей. Замыкает список регионов Чечня с 2,4 тысячи рублей.

Источниками финансирования субъектов были как деньги, выделенные из федерального бюджета, так и региональные средства. В частности, в 2020 году правительство направило регионам 503,1 млрд руб. безвозмездных поступлений.

"Учитывая, что общие расходы на преодоление пандемии составили 1093,6 млрд руб., выделенные правительством регионам средства (с учётом дотаций) обеспечили их покрытие на 71,6%", — подчёркивается в документе СП.