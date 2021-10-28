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Счётная палата оценила расходы регионов России на борьбу с пандемией ковида

Основными сферами использования средств стали здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка малого и среднего бизнеса.

28 октября, 04:18
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мероприятия по преодолению последствий пандемии ковида в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 триллиона рублей, при этом, в зависимости от субъекта, такие расходы в расчёте на одного человека существенно различались. Наибольший их объём зафиксирован в Чукотском, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, указано в материалах Счётной палаты.

"Общий объём дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1093,6 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Основными направлениями использования бюджетных денег были здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка малого и среднего бизнеса. Учитывая, что сумма расходов на реализацию мер не ограничена, их перечень не конкретизирован, сложилась ситуация, когда соответствующие показатели в расчёте на одного человека по регионам значительно отличались, уточнили в Счётной палате.

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Так, наибольший объём затрат в расчёте на одного человека зафиксирован в Чукотском автономном округе — 32,1 тысячи рублей, ЯНАО — 29 тысяч рублей, Москве — 27,1 тысячи рублей, Камчатском крае — 14,5 тысячи рублей, Магаданской области — 13,3 тысячи рублей, Московской области — 12,4 тысячи рублей, Якутии — 11,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 10,8 тысячи рублей, Республике Алтай — 10,5 тысячи рублей, а также в Мурманской области — 10,4 тысячи рублей.

При этом наименьший объём расходов наблюдался в Ярославской и Тамбовской области — 2,9 тысячи рублей на человека, а также в Орловской, Липецкой, Брянской области и Краснодарском крае — 2,6 тысячи рублей. Замыкает список регионов Чечня с 2,4 тысячи рублей.

Источниками финансирования субъектов были как деньги, выделенные из федерального бюджета, так и региональные средства. В частности, в 2020 году правительство направило регионам 503,1 млрд руб. безвозмездных поступлений.

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"Учитывая, что общие расходы на преодоление пандемии составили 1093,6 млрд руб., выделенные правительством регионам средства (с учётом дотаций) обеспечили их покрытие на 71,6%", — подчёркивается в документе СП.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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