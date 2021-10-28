Бизнес Москвы попросил о новых мерах господдержки на фоне начала нерабочих дней
По словам омбудсмена по защите прав предпринимателей, больше всего могут пострадать сфера общепита, бьюти-индустрия, фитнес и концертная деятельность.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Московское бизнес-сообщество предложило предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне начала нерабочих дней. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.
"Многие предприниматели Москвы сегодня подходят ко второму за последние 1,5 года периоду, когда они вынуждены приостановить свою деятельность. Идут на это не по своей воле, но ради сохранения здоровья и жизни граждан", — приводит её слова ТАСС.
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По словам Минеевой, некоторые отрасли в связи с нерабочими днями понесут убытки "в сотни тысяч, а то и миллионы рублей". Больше всего может пострадать сфера общепита, бьюти-индустрия, фитнес и концертная деятельность, отметила омбудсмен. Она добавила, что бизнес уже сформировал свои предложения в соответствующем манифесте. В частности, там предлагается оказывать помощь предпринимателям не только в течение всего периода ограничительных мер, но и продлить её ещё как минимум на 50% от срока нерабочих дней.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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