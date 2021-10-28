Бизнес Москвы попросил о новых мерах господдержки на фоне начала нерабочих дней

Московское бизнес-сообщество предложило предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне начала нерабочих дней. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.

"Многие предприниматели Москвы сегодня подходят ко второму за последние 1,5 года периоду, когда они вынуждены приостановить свою деятельность. Идут на это не по своей воле, но ради сохранения здоровья и жизни граждан", — приводит её слова ТАСС.

По словам Минеевой, некоторые отрасли в связи с нерабочими днями понесут убытки "в сотни тысяч, а то и миллионы рублей". Больше всего может пострадать сфера общепита, бьюти-индустрия, фитнес и концертная деятельность, отметила омбудсмен. Она добавила, что бизнес уже сформировал свои предложения в соответствующем манифесте. В частности, там предлагается оказывать помощь предпринимателям не только в течение всего периода ограничительных мер, но и продлить её ещё как минимум на 50% от срока нерабочих дней.