Intel представила новое поколение процессоров для компьютеров

Американская компания Intel презентовала на конференции Intel Innovation новое, 12-е поколение процессоров Core для персональных компьютеров (ПК).

"Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения", — говорится в сообщении на сайте компании.

Intel отказалась от 14-нанометрового техпроцесса, переходя на 10 нанометров. Процессоры 12-поколения, относящиеся к семейству Alder Lake, сочетают в себе "производительные" и "эффективные" ядра. Данным подходом на протяжении многих лет пользуется архитектура ARM, конкуренция с которой обострилась после выхода чипов Apple.

Самым мощным в линейке новых устройств станет 16-ядерный процессор Core i9-12900K. Intel называет его лучшим в мире. Он способен работать на частоте 5 ГГц и стоит для производителей компьютеров 589 долларов (около 41 тысячи рублей).

В компании заверили, что благодаря новой архитектуре производительность повысится на 19% по сравнению с процессорами 11-го поколения. Чтобы пользоваться устройствами Alder Lake, покупателям придётся обновить материнскую плату. Понадобится устройство, построенное на чипсете Z690 с поддержкой Wi-Fi 6E и протокола передачи данных USB 3.2 Gen 2x2. Предварительные заказы на новые процессоры уже открылись, в продажу они поступят 4 ноября.