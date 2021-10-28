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СМИ: Подозреваемый в убийстве семьи экс-банкира Яхонтова сознался в преступлении и рассказал, как всё было

Андрея Скрипкина ранее задержали в Белоруссии. По не подтверждённым пока данным, в ближайшее время республика передаст его РФ.

27 октября, 21:02

Кадр видео © ГСУ СКР по Москве

Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и сына, сознался в преступлении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", — рассказал источник.

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Скрипкин заявил, что пришёл обсудить к Яхонтову "финансовые дела", но диалог постепенно перерос в конфликт, завязалась драка. Скрипкин повалил бывшего банкира и связал его, а затем и остальных членов семьи. Не добившись выполнения своих требований, он расправился с ними, а затем уехал в Белоруссию на автомобиле, добавил источник. По его словам, в ближайшее время Скрипкина передадут России.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока не было.

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Напомним, 24 октября на юго-западе Москвы была жестоко убита семья — 57-летний Михаил Яхонтов, его супруга и ребёнок. Тела погибших были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Накануне подозреваемого в убийстве задержали в Белоруссии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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