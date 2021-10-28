СМИ: Подозреваемый в убийстве семьи экс-банкира Яхонтова сознался в преступлении и рассказал, как всё было

Андрея Скрипкина ранее задержали в Белоруссии. По не подтверждённым пока данным, в ближайшее время республика передаст его РФ.