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Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы

По предварительным данным, травмы у всех нетяжёлые, оба водителя — участника аварии были трезвыми.

27 октября, 20:41

Фото © LIFE

Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В ДТП на севере Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале. Инцидент произошёл на Тимирязевской улице, у дома 27.

"Водитель автомобиля "Дэу-Нексия" совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении", — говорится в сообщении.

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В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

В результате пострадали водитель отечественного авто и трое его пассажиров, а также водитель иномарки. По предварительным данным, травмы у всех нетяжёлые, оба водителя были трезвыми.

Ранее Лайф рассказывал, как в Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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