Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы
По предварительным данным, травмы у всех нетяжёлые, оба водителя — участника аварии были трезвыми.
Фото © LIFE
В ДТП на севере Москвы пострадали пять человек. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале. Инцидент произошёл на Тимирязевской улице, у дома 27.
"Водитель автомобиля "Дэу-Нексия" совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ-2107, двигавшемуся во встречном направлении", — говорится в сообщении.
В результате пострадали водитель отечественного авто и трое его пассажиров, а также водитель иномарки. По предварительным данным, травмы у всех нетяжёлые, оба водителя были трезвыми.
Ранее Лайф рассказывал, как в Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся.
Лента новостей
"Ещё час, и остались бы без зрения": В Туле трое подростков получили ожоги глаз в кофейне из-за бактерицидной лампы
сегодня в 20:28
Псаки заявила о беспокойстве США из-за создания гиперзвукового оружия в Китае
сегодня в 20:13
"Газпром" и Молдавия обсудили условия нового газового контракта
сегодня в 20:09
Комментариев: 0