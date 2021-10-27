Псаки заявила о беспокойстве США из-за создания гиперзвукового оружия в Китае

Власти США озабочены разработкой в Китае гиперзвуковых вооружений и военной модернизацией страны. Это вызывает рост напряжённости в регионе, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала высказывания председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли, который ранее признал, что испытания гиперзвукового летательного аппарата КНР произвели на руководство США почти такое же впечатление, что и запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году.