Псаки заявила о беспокойстве США из-за создания гиперзвукового оружия в Китае
По мнению Вашингтона, военная модернизация Пекина вызывает рост напряжённости в регионе.
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Власти США озабочены разработкой в Китае гиперзвуковых вооружений и военной модернизацией страны. Это вызывает рост напряжённости в регионе, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она прокомментировала высказывания председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли, который ранее признал, что испытания гиперзвукового летательного аппарата КНР произвели на руководство США почти такое же впечатление, что и запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году.
"Я, конечно, ознакомилась с высказываниями генерала Милли. Я думаю, он выразил нашу общую озабоченность усилиями Китая по модернизации вооружений. Они продолжают разработки, что приводит к росту напряжённости в регионе, и мы по-прежнему озабочены этим. Думаю, данное заявление это отражает", — отметила Псаки.
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Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что в августе Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. По данным СМИ, это застигло разведку США врасплох. В Кремле отметили, что не видят угроз из-за испытаний вооружения. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет. При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Пекин провёл испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
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