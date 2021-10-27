В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

В Волгограде полиция ведёт поиски водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места аварии. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Двадцать седьмого октября 2021 года около 08:50 в Ворошиловском районе города Волгограда неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотской со стороны улицы Автозаводской в сторону улицы Просвещения, напротив дома № 47 по улице Морфлотской совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся", — говорится в сообщении.

Девочку с травмой головы доставили в больницу. По информации ведомства, ребёнок запомнил, что машина была чёрного цвета.