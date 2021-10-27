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В Волгограде водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

Девочку восьми лет с травмой головы доставили в больницу. Она запомнила, что автомобиль был чёрного цвета.

27 октября, 19:59

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

В Волгограде полиция ведёт поиски водителя, который сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и уехал с места аварии. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Двадцать седьмого октября 2021 года около 08:50 в Ворошиловском районе города Волгограда неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотской со стороны улицы Автозаводской в сторону улицы Просвещения, напротив дома № 47 по улице Морфлотской совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся", — говорится в сообщении.

В Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся

В Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся

Девочку с травмой головы доставили в больницу. По информации ведомства, ребёнок запомнил, что машина была чёрного цвета.

Ранее в Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Момент попал на видео. В результате аварии пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу вертолётом санитарной авиации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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