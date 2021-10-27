В Мурманской области вводится самоизоляция для граждан старше 60 лет

Власти Мурманской области вводят новые ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает региональный оперштаб в своём официальном телеграм-канале.

"С 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор", — отмечается в сообщении.

При этом не подпадают под ограничения люди старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса или перенесли это заболевание, а с даты выздоровления прошло не более полугода. Трудящиеся граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями в период с 30 октября по 26 ноября допускаются к работе при наличии действующего QR-кода вакцинированного, действующего QR-кода переболевшего, бумажного сертификата профилактической прививки от ковида или выданного медицинской организацией документа о перенесённом заболевании (со дня выздоровления прошло не более шести месяцев).