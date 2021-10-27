В Москве разыграли квартиры среди вакцинированных от коронавируса
Регистрироваться для участия в этом аукционе щедрости не нужно. Данные автоматически попадают в систему после прививки.
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Две квартиры в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!" разыграли среди привитых жителей столицы в прямом эфире телеканала "Москва 24". Победителей выбрали с помощью общедоступного генератора случайных чисел от "Яндекса".
В акции могут участвовать только совершеннолетние граждане РФ, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие повторную вакцинацию в период с 18 по 24 октября. Регистрироваться для участия не нужно. Данные автоматически попадают в систему после прививки, если имеется московский полис ОМС. Коды победителей публикуются на портале mos.ru. Отмечается, что всего запланировано пять розыгрышей, каждый раз в них будут дарить по две квартиры.
Ранее Лайф писал о том, что Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.
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