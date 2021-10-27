Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследования и смогли найти причину, по которой дельта-штамм ковида оказался наиболее заразным. Эксперимент они проводили на культурах клеток человека, результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Оказывается, дельта-вариант обладает улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеток человека. Это позволяет ему гораздо эффективнее и быстрее их заражать. В этом процессе участвуют так называемые S-белки.