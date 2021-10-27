Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению
Дело оказалось в особом белке, который позволяет вирусу быстрее проникать через мембрану клеток человека.
Фото © Yang Yanmin / China News Service via Getty Images
Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследования и смогли найти причину, по которой дельта-штамм ковида оказался наиболее заразным. Эксперимент они проводили на культурах клеток человека, результаты исследований опубликованы в журнале Science.
Оказывается, дельта-вариант обладает улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеток человека. Это позволяет ему гораздо эффективнее и быстрее их заражать. В этом процессе участвуют так называемые S-белки.
Учёные получили изображения дельта-, гамма- и каппа-штамма ковида. Исследования альфа- и бета-варианта вируса у них уже были. У всех штаммов наблюдались мутации в двух ключевых частях S-белка, распознаваемых нейтрализующими антителами организма человека. А вот у дельта-варианта нашлись изменения, которые позволяют ему быть устойчивым к нейтрализующим антителам.
Напомним, ранее в Москве и области выявили три случая заражения новой мутацией дельта-штамма ковида. В Роспотребнадзоре прежде отмечали, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.
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