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В Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения

Новые правила, связанные с ковидом, начнут действовать в регионе с 30 октября 2021 года.

27 октября, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно появившемуся указу, совершеннолетним гражданам нужно будет предъявлять QR-код при посещении общепита, торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов, кинотеатров, музеев, театров и других общественных мест. Кроме того, для жителей региона старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится режим самоизоляции. При этом в указе отмечается, что работодателям рекомендуется давать два выходных дня сотрудникам, сделавшим прививку от ковида. Новые правила, связанные с ковидом, начнут действовать в Свердловской области с 30 октября 2021 года.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило властям на период нерабочих дней усилить ограничения, введённые в области из-за ковида.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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