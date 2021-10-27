В Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения

Согласно появившемуся указу, совершеннолетним гражданам нужно будет предъявлять QR-код при посещении общепита, торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов, кинотеатров, музеев, театров и других общественных мест. Кроме того, для жителей региона старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится режим самоизоляции. При этом в указе отмечается, что работодателям рекомендуется давать два выходных дня сотрудникам, сделавшим прививку от ковида. Новые правила, связанные с ковидом, начнут действовать в Свердловской области с 30 октября 2021 года.