НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых от ковида

Отмечается, что на несовершеннолетних покупателей временные ограничения не распространяются.

27 октября, 19:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Власти Волгоградской области ужесточили ограничения на период предстоящих нерабочих дней в связи с коронавирусом. Так, непродовольственные магазины будут обслуживать только привитых или переболевших ковидом покупателей.

"Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесённом заболевании. При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на несовершеннолетних временные ограничения не распространяются. Также запрет не касается аптек, продовольственных магазинов и торговых точек с непродовольственными товарами первой необходимости, при условии что их доля в ассортименте составляет не менее 30%.

Бизнес шокирован решением о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Бизнес шокирован решением о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Ранее глава московского Департамента торговли и услуг не подтвердил планы закрыть алкомаркеты в столице на период нерабочих дней. Предприниматели тем временем начинают морально готовиться к возможному запрету на работу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1