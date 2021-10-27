В Волгоградской области непродовольственные магазины закроют для непривитых от ковида

Власти Волгоградской области ужесточили ограничения на период предстоящих нерабочих дней в связи с коронавирусом. Так, непродовольственные магазины будут обслуживать только привитых или переболевших ковидом покупателей.

"Непродовольственные магазины с 1 по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесённом заболевании. При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на несовершеннолетних временные ограничения не распространяются. Также запрет не касается аптек, продовольственных магазинов и торговых точек с непродовольственными товарами первой необходимости, при условии что их доля в ассортименте составляет не менее 30%.