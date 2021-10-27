Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России за "подрыв независимости Украины"

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него были включены ещё восемь человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Государственного секретариата экономики (SECO). Уточняется, что ограничения вступили в силу 25 октября.