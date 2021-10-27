Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России за "подрыв независимости Украины"
В ограничительный список попали восемь должностных лиц Республики Крым и Севастополя.
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Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него были включены ещё восемь человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Государственного секретариата экономики (SECO). Уточняется, что ограничения вступили в силу 25 октября.
Так, в перечень попали начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, глава ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, следователь Магомед Магомедов, прокурор Евгений Колпиков и крымские судьи: Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов. В Берне заявили, что они "активно поддерживали действия и осуществляли политику, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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