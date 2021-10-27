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Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России за "подрыв независимости Украины"

В ограничительный список попали восемь должностных лиц Республики Крым и Севастополя.

27 октября, 19:38

Фото © Pixabay

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией. В него были включены ещё восемь человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Государственного секретариата экономики (SECO). Уточняется, что ограничения вступили в силу 25 октября.

Так, в перечень попали начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, глава ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, следователь Магомед Магомедов, прокурор Евгений Колпиков и крымские судьи: Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов. В Берне заявили, что они "активно поддерживали действия и осуществляли политику, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Напомним, ЕС расширил свой список санкций за "подрыв независимости Украины" 11 октября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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