Экс-глава ярославского УФСБ найден мёртвым в отеле в Подмосковье

Экс-начальник УФСБ России по Ярославской области Александр Кубасов найден мёртвым в подмосковном отеле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Кубасов родился в 1959 году в Архангельске. Его карьера в органах безопасности началась в 1985-м. С 2006 года занимал пост начальника УФСБ России по Ульяновской области, после чего перевёлся на аналогичную должность в Чечню. В 2013 году Кубасов был назначен на должность начальника УФСБ России по Ярославской области. Спустя пять лет покинул пост в связи с выходом на пенсию.