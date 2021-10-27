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Экс-глава ярославского УФСБ найден мёртвым в отеле в Подмосковье

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

27 октября, 19:20
<p>Александр Кубасов. Фото © УФСБ России по Ярославской области</p>

Александр Кубасов. Фото © УФСБ России по Ярославской области

Экс-начальник УФСБ России по Ярославской области Александр Кубасов найден мёртвым в подмосковном отеле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кубасов найден мёртвым в номере отеля в деревне Вырубово. Предварительно, он умер от вирусной пневмонии", — сказал источник.

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Александр Кубасов родился в 1959 году в Архангельске. Его карьера в органах безопасности началась в 1985-м. С 2006 года занимал пост начальника УФСБ России по Ульяновской области, после чего перевёлся на аналогичную должность в Чечню. В 2013 году Кубасов был назначен на должность начальника УФСБ России по Ярославской области. Спустя пять лет покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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