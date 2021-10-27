Суд Калмыкии отправил под стражу двух человек после смертельного ДТП с КамАЗом
Жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице.
В Калмыкии суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с КамАЗом на территории республики, и предпринимателя из Дагестана — владельца компании-перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
"Сегодня по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть людей", — указано в сообщении ведомства.
Напомним, авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 28 человек, и грузовиком произошла ночью 24 октября. Изначально сообщалось о пяти погибших, среди которых один несовершеннолетний. Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице — у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ещё восемь человек в результате ДТП получили различные повреждения. По факту смертельного ДТП СК возбудил уголовное дело.
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