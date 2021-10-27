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"Балтика" по пенальти проиграла "Химкам", но вышла в 1/8 финала Кубка России

Подмосковный клуб проводил первый матч после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера.

27 октября, 19:04
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fckhimki_official?z=photo-74397753_457286051/wall-74397753_91569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Химки"</a></p>

Фото © VK / ФК "Химки"

Калининградская "Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка России по футболу. В заключительном матче группового этапа команда Сергея Игнашевича уступила "Химкам" в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась именно подмосковной команде. Добавим, что для "Химок" это стала первая встреча после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера.

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В итоге, "Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка страны. Помимо калининградцев там сыграют: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Динамо", ЦСКА, "Нижний Новгород", "Арсенал" (Тула), "Енисей", "Алания", "Ротор", "КАМАЗ", "Кубань" и "Чайка".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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