"Балтика" по пенальти проиграла "Химкам", но вышла в 1/8 финала Кубка России

Калининградская "Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка России по футболу. В заключительном матче группового этапа команда Сергея Игнашевича уступила "Химкам" в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась именно подмосковной команде. Добавим, что для "Химок" это стала первая встреча после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера.