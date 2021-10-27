"Балтика" по пенальти проиграла "Химкам", но вышла в 1/8 финала Кубка России
Подмосковный клуб проводил первый матч после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера.
Фото © VK / ФК "Химки"
Калининградская "Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка России по футболу. В заключительном матче группового этапа команда Сергея Игнашевича уступила "Химкам" в серии послематчевых пенальти.
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась именно подмосковной команде. Добавим, что для "Химок" это стала первая встреча после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера.
В итоге, "Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка страны. Помимо калининградцев там сыграют: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Динамо", ЦСКА, "Нижний Новгород", "Арсенал" (Тула), "Енисей", "Алания", "Ротор", "КАМАЗ", "Кубань" и "Чайка".
Комментариев: 0