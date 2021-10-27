Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона Bayraktar в Донбассе
По словам полпреда РФ, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.
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Делегация Украины на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе уклонилась от обсуждения ситуации с применением ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил по итогам очередного заседания Контактной группы полпред России Борис Грызлов.
"Одним из вопросов на заседании контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА Bayraktar в Донбассе. В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооружёнными силами Украины", — сказал Грызлов в беседе с журналистами.
Далее, по словам полпреда РФ, стало известно, что министр обороны Украины Андрей Таран опровергает факт боевого применения дрона. При этом представители Незалежной не смогли прояснить ситуацию и чётко подтвердить или опровергнуть факт использования БПЛА, который нарушает Минские соглашения.
Также Грызлов подчеркнул, что Киев своими действиями — обстрелами Донбасса, публикацией противоречащих друг другу заявлений в СМИ и нарушением позиционного размещения войск — стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.
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Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений.
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