Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона Bayraktar в Донбассе

Делегация Украины на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе уклонилась от обсуждения ситуации с применением ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил по итогам очередного заседания Контактной группы полпред России Борис Грызлов.

"Одним из вопросов на заседании контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА Bayraktar в Донбассе. В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооружёнными силами Украины", — сказал Грызлов в беседе с журналистами.

Далее, по словам полпреда РФ, стало известно, что министр обороны Украины Андрей Таран опровергает факт боевого применения дрона. При этом представители Незалежной не смогли прояснить ситуацию и чётко подтвердить или опровергнуть факт использования БПЛА, который нарушает Минские соглашения.