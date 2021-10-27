Грызлов обвинил Киев в попытках спровоцировать Донбасс на возобновление боёв
По его словам, Незалежная продолжает удерживать наблюдателя СЦКК — представителя Луганска, "преступно захваченного две недели назад".
Фото © ТАСС / Юлия Зырянова
Ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов.
"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру. Путём одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий", — заявил он по итогам заседания контактной группы.
Грызлов напомнил о некоторых случаях, таких как преступный захват наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Он назвал удерживание наблюдателя украинскими военными грубейшим нарушением гарантий, предоставленных Киевом при содействии ОБСЕ. Кроме того, полпред сообщил, что переговоры по всем остальным вопросам, в том числе по дорожной карте о всеобъемлющем мирном политическом урегулировании и открытию новых контрольных пунктов въезда/выезда в Луганской области, полностью заблокированы Незалежной.
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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