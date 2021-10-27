Грызлов обвинил Киев в попытках спровоцировать Донбасс на возобновление боёв

Ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов.

"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру. Путём одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий", — заявил он по итогам заседания контактной группы.

Грызлов напомнил о некоторых случаях, таких как преступный захват наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Он назвал удерживание наблюдателя украинскими военными грубейшим нарушением гарантий, предоставленных Киевом при содействии ОБСЕ. Кроме того, полпред сообщил, что переговоры по всем остальным вопросам, в том числе по дорожной карте о всеобъемлющем мирном политическом урегулировании и открытию новых контрольных пунктов въезда/выезда в Луганской области, полностью заблокированы Незалежной.