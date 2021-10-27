В США заявили о готовности вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке в Вене
По некоторым данным, возобновление дискуссии между сторонами возможно уже в ноябре.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
США готовы вернуться в Вену для возобновления непрямых переговоров с Ираном по восстановлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Штатов.
"Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договорённость по возвращению к совместному выполнению СВПД", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне надеются, что Тегеран вернётся в Вену для возобновления переговоров "быстро и в духе доброй воли". Он также прокомментировал появившиеся сообщения о возможном возобновлении переговоров в ноябре.
"Мы ознакомились с этими сообщениями, но не готовы предоставить дополнительные детали", — отметил дипломат.
СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств по иранской ядерной программе. Согласно ему, республика должна допустить мониторинг специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за ядерными объектами, а Запад — снять введённые ранее санкции.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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