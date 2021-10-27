В США заявили о готовности вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке в Вене

США готовы вернуться в Вену для возобновления непрямых переговоров с Ираном по восстановлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Штатов.

"Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договорённость по возвращению к совместному выполнению СВПД", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне надеются, что Тегеран вернётся в Вену для возобновления переговоров "быстро и в духе доброй воли". Он также прокомментировал появившиеся сообщения о возможном возобновлении переговоров в ноябре.

"Мы ознакомились с этими сообщениями, но не готовы предоставить дополнительные детали", — отметил дипломат.