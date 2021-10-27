"Газпром" и Молдавия обсудили условия нового газового контракта

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в среду провели переговоры, на которых обсудили условия нового контракта на поставку российского газа в республику. Об этом сообщается на сайте холдинга.

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера c заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном", — говорится в сообщении.

В "Газпроме" не стали раскрывать подробности переговоров, отметив лишь то, что они продолжились.