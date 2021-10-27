"Газпром" и Молдавия обсудили условия нового газового контракта
В российской компании не стали раскрывать подробности переговоров, отметив лишь то, что они продолжились.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в среду провели переговоры, на которых обсудили условия нового контракта на поставку российского газа в республику. Об этом сообщается на сайте холдинга.
"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера c заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном", — говорится в сообщении.
В "Газпроме" не стали раскрывать подробности переговоров, отметив лишь то, что они продолжились.
Также в компании напомнили, что в 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).
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Ранее 30 сентября 2021 года "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям республики. Однако переговоры о поставках после 1 ноября пока не дали плодов. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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