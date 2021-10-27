"Ещё час, и остались бы без зрения": В Туле трое подростков получили ожоги глаз в кофейне из-за бактерицидной лампы

В пресс-службе владельца заведения рассказали, что была допущена ошибка — вместо лампы закрытого типа поставили лампу открытого типа.