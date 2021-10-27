"Ещё час, и остались бы без зрения": В Туле трое подростков получили ожоги глаз в кофейне из-за бактерицидной лампы
В пресс-службе владельца заведения рассказали, что была допущена ошибка — вместо лампы закрытого типа поставили лампу открытого типа.
Фото © Официальный сайт СУ СКР по Тульской области
В Туле трое подростков получили химические ожоги глаз и кожи лица в кофейне Cofix. Об этом сообщает портал "Тульская пресса".
Инцидент произошёл 23 октября. Мать одного из пострадавших рассказала, что её сын пробыл в заведении несколько часов, а когда вернулся домой, почувствовал себя плохо. В два часа ночи мальчик подошёл к матери и пожаловался на дискомфорт в глазах, они сильно покраснели. Наутро же несовершеннолетний и вовсе с трудом смог открыть левый глаз. На следующий день мать отвела ребёнка в больницу, где ему, как и двум другим мальчикам, диагностировали химические ожоги.
"Врач сказал нам: если бы ребята задержались в кафе ещё на час, остались бы без зрения", — отметила женщина.
В пресс-службе Cofix рассказали, что при строительстве кофейни, которая стала первой в Туле, была допущена ошибка: вместо бактерицидной лампы закрытого типа была установлена бактерицидная лампа открытого типа, которую также можно использовать в заведении общепита, но только при отсутствии в помещении людей. Компания связалась с потерпевшими и предложила им компенсировать расходы на лечение и покупку медикаментов. Тем временем СУ СКР по региону начало доследственную проверку.
Ранее Лайф писал об инциденте в московской кофейне Cofix. Москвичка купила там бутылку воды, выпила и попала в больницу: внутри оказался антисептик. Позже Роспотребнадзор обнаружил в заведении нарушения.
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