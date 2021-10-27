Помощник режиссёра признал нарушения с оружием на съёмочной площадке фильма с Болдуином
По словам Голлса, после трагического инцидента пистолет открыли, он увидел в нём минимум четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого и один патрон, в котором не было такой дырки.
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Помощник режиссёра Дэйв Голлс признал нарушения с оружием на съёмочной площадке фильма "Ржавчина", где актёр Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра. Об этом говорится в показаниях Голлса, которые РИА "Новости" предоставил офис шерифа.
"Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Анна Гутьеррес-Рид. — Прим. Лайфа) открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: "Бутафорский пистолет на площадке", — рассказал Голлс.
Однако на злополучной репетиции, отметил Голлс, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили. Ассистент режиссёра также отметил, что после инцидента пистолет открыли и он увидел в нём минимум четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого и один патрон, в котором не было такой дырки.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза ранее сообщил журналистам, что полиция продолжает расследование гибели кинооператора от пули, выпущенной Болдуином, аресты и обвинения возможны, если будут выявлены признаки преступления. Он также уточнил, что следователи опросили всех, кто присутствовал на месте инцидента, и собрали 600 вещественных доказательств, включая три единицы стрелкового оружия и 500 боеприпасов, в том числе холостых.
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Халина Хатчинс — погибла.
Как сообщал Лайф, помимо Болдуина в деле проходят ещё два человека — эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съёмочной площадке, а также ассистент режиссёра Дэйв Голлс, передавший актёру роковой пистолет. Гутьеррес-Рид признавалась в неготовности к своей работе, отмечая, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
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