Помощник режиссёра признал нарушения с оружием на съёмочной площадке фильма с Болдуином

Помощник режиссёра Дэйв Голлс признал нарушения с оружием на съёмочной площадке фильма "Ржавчина", где актёр Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра. Об этом говорится в показаниях Голлса, которые РИА "Новости" предоставил офис шерифа.

"Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Анна Гутьеррес-Рид. — Прим. Лайфа) открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: "Бутафорский пистолет на площадке", — рассказал Голлс.

Однако на злополучной репетиции, отметил Голлс, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили. Ассистент режиссёра также отметил, что после инцидента пистолет открыли и он увидел в нём минимум четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого и один патрон, в котором не было такой дырки.