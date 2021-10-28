В США опасаются, что работа посольства в России вскоре сведётся к охране здания

Посольство США в Москве в следующем году из-за недостатка персонала может ограничить свою деятельность охраной здания дипмиссии. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента Штатов.

Напомним, ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме РФ в списке фигурирует Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея. В Госдепе также указали, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве.

"Мы столкнёмся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", — заявил американский дипломат.

По его словам, в посольстве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Кроме того, сотрудник Госдепа добавил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможной.

"Нам необходимо быстрее добиться прогресса (в этой ситуации)", — отметил дипломат.