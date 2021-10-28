В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

28 октября в Москве и Московской области начался режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. Этот период продлится до 7 ноября.

В столичном регионе на протяжении нерабочих дней будет закрыты большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и некоторых федеральных учреждений.

В частности, приостанавливается работа торговых центров, ресторанов, кафе, фитнес-клубов. Временно запрещены массовые мероприятия. Вход в театры и музеи разрешён только по QR-коду. Аптеки и магазины первой необходимости будут открыты. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб Москвы.