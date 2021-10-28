В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни
В столичном регионе на протяжении этого периода будет закрыто большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
28 октября в Москве и Московской области начался режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. Этот период продлится до 7 ноября.
В столичном регионе на протяжении нерабочих дней будет закрыты большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и некоторых федеральных учреждений.
В частности, приостанавливается работа торговых центров, ресторанов, кафе, фитнес-клубов. Временно запрещены массовые мероприятия. Вход в театры и музеи разрешён только по QR-коду. Аптеки и магазины первой необходимости будут открыты. Подробнее о нерабочих днях рассказал оперштаб Москвы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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