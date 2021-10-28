Гуф сделал предложение своей девушке, и ответ не заставил себя долго ждать

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение своей возлюбленной — Юлии Королёвой. Об этом девушка рассказала на странице в "Инстаграме".

Гуф сделал предложение своей девушке. Видео © Instagram / yuliyakorolevaa

Накануне Юлия сообщила, что Гуф приготовил для неё сюрприз. Рэпер устроил семейный ужин, на котором присутствовала его сестра. В узком семейном кругу он и сделал предложение избраннице. Королёва ответила согласием. Отметим, что пара состоит в отношениях больше года.

"Не могу не поделиться. Я так люблю тебя, конечно, да!" — написала девушка.

Юлия Королёва. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / yuliyakorolevaa / Instagram / yuliyakorolevaa

Напомним, летом бывшая жена рэпера — Айза Анохина — рассказала о том, что они с Гуфом снова сошлись. После откровенного интервью блогерши Королёва написала в соцсети следующее: "Остановите Землю, я сойду", сопроводив запись множеством смеющихся смайликов. Однако спустя некоторое время стало известно, что звёздная пара не вместе. Айза в слезах заявляла, что Гуф её обманул, при этом сам рэпер проводил время с Юлией Королёвой. Позднее девушка дала более развёрнутый комментарий, где обвинила Айзу в хайпе.

"Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я)", — подчёркивала Юлия.