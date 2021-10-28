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Гуф сделал предложение своей девушке, и ответ не заставил себя долго ждать

Всё произошло на семейном ужине, где также присутствовала сестра 42-летнего рэпера.

27 октября, 22:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUI715AI9W7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yuliyakorolevaa</a></p>

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение своей возлюбленной — Юлии Королёвой. Об этом девушка рассказала на странице в "Инстаграме".

Гуф сделал предложение своей девушке. Видео © Instagram / yuliyakorolevaa

Накануне Юлия сообщила, что Гуф приготовил для неё сюрприз. Рэпер устроил семейный ужин, на котором присутствовала его сестра. В узком семейном кругу он и сделал предложение избраннице. Королёва ответила согласием. Отметим, что пара состоит в отношениях больше года.

"Не могу не поделиться. Я так люблю тебя, конечно, да!" — написала девушка.

Юлия Королёва. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / yuliyakorolevaa / Instagram / yuliyakorolevaa

Юлия Королёва. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / yuliyakorolevaa / Instagram / yuliyakorolevaa

Напомним, летом бывшая жена рэпера — Айза Анохина — рассказала о том, что они с Гуфом снова сошлись. После откровенного интервью блогерши Королёва написала в соцсети следующее: "Остановите Землю, я сойду", сопроводив запись множеством смеющихся смайликов. Однако спустя некоторое время стало известно, что звёздная пара не вместе. Айза в слезах заявляла, что Гуф её обманул, при этом сам рэпер проводил время с Юлией Королёвой. Позднее девушка дала более развёрнутый комментарий, где обвинила Айзу в хайпе.

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

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"Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я)", — подчёркивала Юлия.

Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

Королёва считает, что множество оскорблений со стороны Айзы в её адрес "лишь подтверждают недалёкость личности" и отсутствие уважения к бывшему мужу. Она отметила, что "самые искренние и настоящие эмоции остаются вне камер", и посоветовала публике просто "пройти мимо" этой истории.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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